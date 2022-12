Recupero dell’Excelsior, tempi più rapidi

Dopo il siparietto iniziale: "Auguri di buon Natale" dell’ex sindaco Nicola Loira "contraccambio con affetto" dell’attuale primo cittadino, nel consiglio comunale di mercoledì scorso si è sviluppato tra i due un confronto destinato ad accelerare la pratica per il recupero dell’ex cinema Excelsior. "Assolutamente sì" è l’asserzione che li ha accomunati in tal senso. Vesprini: "Assolutamente sì" l’amministrazione comunale è interessata a portare a compimento la procedura per il recupero di quell’immobile; Loira: "Assolutamente sì" soddisfatto di tale asserzione data in risposta ad una sua interrogazione. Non era affatto scontato che le cose potessero evolvere in tal senso. L’ex sindaco, il principale protagonista dell’accordo proprietà, soprintendenza e Comune per il progetto di recupero dell’ex cinema in più occasioni ha manifestato la sua preoccupazione perché il tema in questi mesi non è stato mai affrontato dall’amministrazione con il rischio che, se non si assolve nei termini all’ultima formalità consistente nella presa d’atto da parte del Consiglio comunale che il progetto in questione non ha registrato osservazioni durante il periodo della sua pubblicazione, lo stesso decada e vada perduto tutto l lavoro fatto. E’ su questo e per conoscere quali siano le intenzioni dell’amministrazione che ha presentato l’interrogazione.

Come accennato all’inizio la risposta del sindaco Vesprini è stata che verrà completato l’iter procedurale portando il progetto in Consiglio comunale entro i termini di legge. Soddisfatto Loira della risposta del sindaco: "Perché penso che abbia perfettamente consapevolezza dell’importanza della questione e che una cosa è mandare tutto a monte e ricominciare da capo, altro cercare di incidere su qualche particolare che però non cambia assolutamente la sostanza del procedimento istaurato. Quindi sono assolutamente soddisfatto. L’unica cosa è di verificare bene che la scadenza dei termini sia il 30 gennaio, come sostiene il sindaco, dato che a me risulta qualche giorno prima". Durante il consiglio di mercoledì Vesprini ha risposto anche ad un’interrogazione del consigliere Christian De Luna il quale chiedeva di sapere perché dei soldi per il dragaggio all’imboccatura del porto non siano stati utilizzati: "E’ mancato il tempo per effettuarlo perché doveva essere rendicontato entro il 31 ottobre, avevamo poco tempo considerato che ci siamo insediati a luglio. In ogni modo il dragaggio si farà il prossimo anno con i soldi della Regione".

Silvio Sebastiani