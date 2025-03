Recupero ex ospedale, i tempi si allungano . Ospiterà anche un ostello

Sono in via di ultimazione i lavori per il rifacimento della piazza della Repubblica all’ingresso del centro storico di Santa Vittoria in Matenano, mentre toccherà aspettare oltre l’estate per ultimare la riqualificazione dell’ex ospedale comunale. Attraverso un finanziamento del Gal Fermano, l’Amministrazione aveva avviato la riqualificazione della piazza all’ingresso del centro storico. "La piazza presentava diversi problemi – spiega il sindaco Fabrizio Vergari – il selciato era rovinato in vari punti ed anche la fontana presentava segni dell’usura. Attraverso l’intervento è stato completamente risistemata con una nuova fontana impreziosita da una illuminazione studiata per valorizzare il contesto urbano. Presto istalleremo in questo luogo una piazzola per la ricarica elettrica delle E-bike. Un seconda postazione per la ricarica delle auto elettriche sarà presto allestita in una piazza poco distante. I lavori sono in via di ultimazione, entro aprile provvederemo ad inaugurarla". Situazione per diversa per quanto riguarda il recupero dell’ex ospedale di Santa Vittoria, recuperato e destinato a nuova funzione per effetto di un progetto finanziato dall’Ufficio speciale per la ricostruzione per un valore di 850.000 euro. Una della operazione su cui l’Amministrazione, ha investito risorse ed energie. "Parlando dell’ex ospedale – continua Fabrizio Vergari – facciamo riferimento a un edificio inutilizzato e danneggiato dal sisma di circa 1.000 metri quadrati. I lavori stavano proseguendo con normalità, in corso d’opera si sono rese necessarie delle modifiche al progetto originale, questo ha fatto dilatare i tempi, ma renderà l’edificio più funzionale. Oltre a poter ospitare iniziative culturali, questi nuovi spazi sono stati pensati per fungere da ostello. Pensiamo di poter completare l’opera e riconsegnarla alla comunità entro fine anno".

Alessio Carassai