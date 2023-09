‘Red Racing Promotion’, stagione di successi

L’associazione sportiva dilettantistica ‘Red Racing Promotion’ del Fermano, nel corso della stagione 2023 è stata impegnata su più fronti partecipando a vari campionati di motocross sia nazionali che regionali. Ma non si è limitata al solo motocross, infatti, è approdata anche alle minimoto dove lo scorso anno ha raccolto ottimi successi. La stagione che sta per concludersi promette molto bene e c’è da aggiungere che il livello tecnico nell’ultimo anno si è alzato molto. La stagione agonistica per il Team ‘Red Racing’ è iniziata subito bene visto che già a metà di maggio sul tracciato toscano di Chiusdino in provincia di Siena è arrivato il primo titolo italiano Uisp con il giovanissimo Nicola Bugiolacchi.

Nella prima decade di luglio, è arrivato il secondo titolo italiano targato Fmi con ben una gara di anticipo sul tracciato Lombardo di Bosisio Parini nella categoria Superveteran MX2 con Graziano Peverieri, che con quello aggiunto in bacheca ha già toccato quota sette, senza contare gli altri nel campionato Uisp. Il penultimo successo in ordine di tempo, sempre con una gara di anticipo, è arrivato dal tracciato di Trento nell’italiano Uisp Epoca con Michele Pierucci nella categoria Classic, che sarà di nuovo protagonista a ottobre nell’ultima gara che si corre in concomitanza del Trofeo delle Regioni Uisp in programma al crossodromo di Ponte a Egola in Toscana.

Infine, domenica 10 settembre sul tracciato di Maggiora a Novara, è arrivato il secondo titolo italiano targato Fmi nel Campionato italiano Epoca con Mirko Fiorentini nella categoria D3, che ha bissato il successo raccolto lo scorso anno.

Aspettando ancora qualche risultato positivo visti ancora campionati aperti sia a livello nazionale che regionale, gli alfieri del Team Red Racing oggi e domani saranno protagonisti al Cross park ‘Catini’ di Ponzano di Fermo per l’ultima prova di Campionato italiano Fmi Senior Femminile e Over. Nell’occasione il direttivo del Team ‘Red Racing Promotion’,ha voluto ringraziate tutti gli sponsor della stagione 2023 ancora in corso che hanno reso possibile questi risultati e soprattutto la possibilità di mantenere viva la passione per il motocross: Axore.it; EuroMarche srl; Giares srl; Ferramenta Edilizia Sarti srl; Feba snc; Terribili Raimondo srl; Cruciani Group; Grottesi Paolo; Axis srl; Brador srl; Ecoval srl; Suolificio Prestige; Ripani Giove; Mar Sport srl; Serigrafia EsseGrafica; F & D srl e il Comune di Fermo.

Alessio Carassai