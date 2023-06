Reddito di cittadinanza per 24 Saranno impegnati in Comune

Sono 24 i cittadini percettori del reddito di cittadinanza che, su iniziativa dei servizi sociali del Comune, saranno impiegati da metà giugno fino alla fine di luglio nell’ambito dei Progetti Utili alla Collettività, rivolti in maniera specifica alla cura delle aree verdi. In particolare, infatti, questi soggetti dovranno occuparsi della pulizia degli spazi e delle attrezzature destinate al centro estivo promosso dalle parrocchie cittadine, fungendo da utile supporto per garantire e intensificare la sicurezza nella fruizione di certi luoghi da parte degli utenti. Le attività in questione si svolgono dal lunedì al venerdì, in orario mattutino (per 10 ore settimanali), nei giardini pubblici, in pineta, sulla spiaggia libera e in qualsiasi altro luogo messo a disposizione dal Comune e i 24 percettori del Rdc dovranno provvedere alla cura, pulizia e sanificazione degli spazi oltre che alla segnalazione di eventuali rifiuti pericolosi. Attraverso i Progetti Utili alla Collettività, il Comune non deve sostenere alcuna spesa aggiuntiva, eccezion fatta per l’assicurazione Rct, per il rimborso spese di pasto e trasporto (se necessario), costi che saranno posti a carico della Quota servizi Fondo Povertà.