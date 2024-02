Refezione scolastica alla Sgds

Con determina n. 2355 del 28.12.21 il dirigente comunale competente del settore servizi sociali e culturali ha determinato l’affidamento in House, come stabilito dall’amministrazione comunale del servizio di refezione scolastica alla partecipata SGDS, San Giorgio Distribuzione multiservizi, con contratto in scadenza il 31.12.23 e possibilità di ripetere il provvedimento. Lo stesso dirigente del settore servizi sociali e culturali, anche in considerazione del fatto che la gestione della refezione scolastica era stata di soddisfazione per tutti, bambini, genitori e pubblici amministratori, ha determinato di ripetere l’affidamento in house del servizio alla Sgds multiservizi dal 01.01.24 fino al 31.12.25., con revisione del prezzo al pasto di 5,40 euro oltre iva. La spesa complessiva prevista ammonta a 496.000 euro oltre iva, 1.031.680 euro con iva e per due annualità. Il dirigente ha altresì determinato l’assunzione dell’impegno di spesa per il periodo gennaio-giugno.