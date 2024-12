Regali per i bambini meno fortunati con la Fem eventi

Regalare un sorriso ai bambini non ha prezzo e Giulia Antinolfi di Julia Fiori e Fausto Farina di Fem Eventi lo hanno capito benissimo: Babbo Natale oggi, e il 22, 24 e 25 dicembre distribuirà gratuitamente regali ai bambini di età da 2 a 10 anni. "Abbiamo voluto creare – spiega Giulia Antinolfi (nella foto con Babbo Natale) – un ambiente pieno di luci e colori, come se fosse una magica casa di Santa Klaus, dove poter regalare qualche momento di gioia e di atmosfera natalizia a piccini. In questo periodo storico dove tutto vive sugli smartphone, sui tablet, e in cui tutti corrono sempre, abbiamo voluto donare questa iniziativa per riscoprire i valori e l’armonia del Natale. Sarà solo per pochi giorni, ma ci auguriamo possa servire a regalare un sorriso ai bambini senza che genitori spendano un centesimo. Sarà inoltre possibile scattare una foto con babbo natale". Per questioni organizzative, però, è richiesta la prenotazione obbligatoria al numero 338 3418491 o direttamente nel negozio sito a Fermo, in via Ascoli Piceno, zona bivio per Capodarco.