Regali solidali: sostieni progetti sociali con i pacchi della cooperativa Tarassaco

I regali più belli e originali sono quelli che costruiscono futuro, che sostengono progetti importanti. Tante le possibilità per scegliere un pensiero che sia solidale, che punti all’equità, che sostenga soprattutto le aziende locali. La cooperativa Tarassaco ha pensato allo slogan ‘Per ogni Dono Coltiviamo un Sogno’, "una frase che racchiude la nostra missione: dare la possibilità di una vita dignitosa a chi la vita non ha sorriso, spiegano i responsabili della cooperativa, Con i nostri pacchi natalizi anche quest’anno proponiamo prodotti solidali e di alta qualità realizzati da aziende locali a sostegno dei progetti della nostra cooperativa. Il ricavato infatti, andrà a sostegno dei progetti di inserimento sociale e lavorativo di disabili fisici e psichici e persone vulnerabili ed emarginate, perché tutti abbiamo diritto ad una vita dignitosa". Chi sceglierà i pacchi di Tarassaco si potrà aiutare in particolare ad attivare tirocini lavorativi grazie ai quali queste persone potranno acquisire autonomia, valorizzare le proprie capacità e ritrovare la propria dignità: "Inoltre, si contribuirà a sostenere i progetti per il riavvio di uliveti abbandonati nelle colline del fermano. Prendendoci cura di queste piante, saremo in grado di produrre olio extravergine d’oliva dando loro una nuova vita e salvaguardando l’ambiente e la tradizione del nostro territorio". Nei pacchi ci sono prodotti alimentari realizzati dalla stessa cooperativa o da aziende locali ma anche cosmesi naturale, con i prodotti realizzati proprio grazie all’oro della terra, l’olio d’oliva. Tutti i pacchi possono essere prenotati al numero 3756769413.

Altra esperienza che coniuga agricoltura e solidarietà è quella della fattoria sociale Montepacini che propone pacchi di prodotti buoni, puliti e giusti. Il cesto classico vede la pasta Mancini, realizzata con la semola di grano duro della fattoria, un chilo di farina Aleppo, i ceci bio di Montepacini, l’olio, i biscotti al vino cotto realizzati dai ragazzi e il miele. Si può anche aggiungere una bottiglia di vino e si sosterrà un angolo di paradiso che pure offre lavoro a soggetti svantaggiati. Info e prenotazioni cesti natalizi: 333.4401518, anche su whatsapp.

E poi si può pensare anche ad un altro angolo di mondo, grazie al Cvm che propone cesti natalizi per raccogliere fondi che andranno a sostenere i progetti per l’acqua pulita in Africa: "Ogni giorno, donne e bambini percorrono lunghe distanze per procurarsi acqua – spesso contaminata – privandosi del tempo per la scuola e la famiglia. La scarsità d’acqua pulita e sicura è una delle maggiori cause di malattie e insicurezza alimentare, aggravata dagli effetti del cambiamento climatico". A oggi, grazie ai suoi sostenitori Cvm ha già assicurato acqua pulita a oltre 90.000 persone. Si stima che oltre 37mila persone potranno beneficiare del nuovo progetto. I pacchi solidali hanno quattro proposte, tutte con prodotti del territorio di altissima qualità, sempre artigianali. I pacchi sono anche personalizzabili e possono essere ritirati nella sede di Cvm – viale delle Regioni 6 – Porto San Giorgio, o consegnati a domicilio, chiamando il numero o inviando un messaggio WhatsApp su 3809037767 oppure con una mail a donazioni@cvm.an.it

Angelica Malvatani