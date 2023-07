Regata a squadre, 90 giovani velisti in gara

Si svolgerà nelle acque antistanti il litorale sangiorgese il 7, l’8 e il 9 luglio prossimi il Campionato italiano a squadre della classe Optimist organizzato dalla Lega Navale Italiana, sezione di Porto San Giorgio, su delega della FIV, Federazione Italiana Vela. A contendersi il il titolo 16 squadre provenienti un po’ da tutta Italia per un totale di circa 90 giovani velisti dai 6 ai 16 anni, che è l’età per poter concorrere con le piccole barche della classe Optimist.

"Questo tipo di regate – osserva l’ammiraglio Andrea Fazioli, delegato regionale della LNI – costituiscono un momento importante per l’approccio dei giovani alla vela e il fatto che la regata si svolga a squadre ha lo scopo di far mergere tra i partecipanti lo spirito di condivisione e dello stare insieme".

Il presidente della lega navale di Porto San Giorgio, Giacomo Romani, sottolinea come al campionato sia abbinato il terzo trofeo Claudia Bonanno, socia della lega navale scomparsa 10 anni fa in seguito ad un tragico incidente stradale. Romani, tra l’altro, porta i saluti del presidente regionale del Coni, Fabio Luna, che ringrazia per aver attribuito alla lega navale sangiorgese la medaglia di bronzo e comunicato che è in arrivo pure quella d’argento per i servizi resi nel campo sportivo nautico". Carlo Iommi della LNI in chiusura spiega: "Ogni cicolo velistico arriverà con una squadra già formata; cinque le barche per ogni squadra, una la riserva". La regata si svolge per batterie composte da otto squadre. Previsti quindi dei gironi e un tabellone finale ad eliminazione diretta. I circoli partecipanti: CV Vernazzolesi, CV Antignano YC Porto Rotondo, LNI Ostia, RYCC Savoia, Club Velico Crotone, CUS Bari, CV Portocivitanova 1, CV Portocivitanova 2, CV Ravennate, AV Lido, CDV Muggia, CN Bardolino, CC Salò, CV Bellano LNI Mandello.