Regata nazionale organizzata da ’Liberi nel vento’

Nel fine settimana le imbarcazioni della Classe Hansa 303 di riferimento della Federazione Vela per l’attività paralimpica, torneranno a colorare le acque antistanti il litorale sangiorgese per partecipare alla Regata Nazionale organizzata dalla Liberi nel Vento in collaborazione con il Marina di Porto San Giorgio e la sezione sangiorgese della Lega Navale. Saranno 20 i timonieri provenienti da varie parti di Italia che parteciperanno alla seconda regata di ranking list della Classe Hansa 303. La prima si è svolta, ad inizio aprile, a Palermo e la terza ed l’ultima si svolgerà a metà settembre a Chiavari. Regateranno equipaggi in singolo ed in doppio. Gli equipaggi della Liberi nel Vento schierati sul campo di regatta saranno quattro. Una classe velica, quella dell’Associazione Italiana Classe Hansa, in cui, come da sempre avviene per la Classe Italiana 2.4mR, persone con disabilità e persone normodotate regatano insieme, alla pari, senza differenze di classifica. Vince il più forte. In programma per il rientro dalle regate momenti conviviali con bontà culinarie e vini della tradizione marchigiana offerti dal salumificio Ciriaci.