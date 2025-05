Regina Margherita, ecco il direttore e il comitato di controllo

Presentato ufficialmente il direttore e il comitato di indirizzo e controllo e della scuola per l’Infanzia Regina Margherita, istituto paritario monturanese attivo fin dal 1900 con al momento 39 bambini e 7 dipendenti. In virtù di un importante lascito della famiglia Mecozzi al Comune, legato all’amministrazione comunale dalla certezza che l’asilo non avrebbe mai fermato la sua attività. Per questo nomine e bilanci della scuola devono passare in consiglio comunale. "Abbiamo lavorato per un cambio di alcuni punti di statuto – ha sottolineato il sindaco Andrea Leoni – con la creazione di un organismo di controllo composto da sette persone: sei di nomina consiliare e una dalla parrocchia San Michele Arcangelo". A guidare l’organismo di indirizzo e controllo Attilio Malaigia, monturanese doc ed esperto di amministrazione. Con lui ci sono Massimo Gezzi, Alessia Iacopini (segretaria), Alessandro Quinzi, Laura Lattanzi, Manuela Ricci, Marcella Biagioli (in quota San Michele Arcangelo), tutti con esperienze differenti. Per il ruolo di direttore è stato scelto Alessandro Fedeli, fermano, un ventennio alle spalle nel Csv Marche per vent’anni, con laurea in economia.