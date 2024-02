Regionali di corsa campestre. Atletica Sangiorgese in testa

Si è svolta a Civitanova Marche la seconda delle quattro prove del campionato regionale di società di corsa campestre. Dopo la tappa di Ancona, che ha visto un po’ a sorpresa gli under 14 dell’Atletica Sangiorgese ’Renato Rocchetti’ vittoriosi, i ragazzi del presidente Ragaglia hanno confermato nettamente il loro primo posto anche nella seconda tappa. Nei 1500 m Nycholas Foresi, terzo nella classifica individuale, Luca Bettoni, quarto, Federico Ostrowski, quinto, e Alessandro Agostini, decimo, hanno offerto dimostrazione di compattezza, insieme a Federico De Carolis e Davide Diamanti. La staffetta 3x1000 metri di Corridonia, prevista il giorno 18 febbraio e il cross di Macerata, il fine settimana successivo, decreteranno la formazione campione regionale, con l’Atletica Sangiorgese favorita d’obbligo dopo il primato in questa prime due giornate. Intanto questo fine settimana gli under 16 saranno impegnati nei Campionati italiani allievi al coperto e, a difendere i colori del Team Atletica Marche, scenderanno in pista Filippo Angelini, iscritto sia nei 60 m ostacoli, con un personale di 8’’35, che nel salto in lungo, dove quest’anno è già atterrato a 6,50 m, Michele Tassetti, pronto per affrontare il muro dei 4 metri nel salto con l’asta, e la staffetta 4x200 m con Filippo Angelini, il decatleta Michele Smiriglia e i velocisti Alberto Lanciotti e Matteo Ghergo.

s.s.