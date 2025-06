Regionali, l’ex sindaco Nicola Loira candidato con il Pd

I circoli Pd dei comuni del fermano si sono espressi favorevolmente per la candidatura dell’ex sindaco di Porto San Giorgio, Nicola Loira, alle prossime elezioni regionali. La notizia è stata accolta con entusiasmo a Porto San Giorgio e non soltanto dai democratici. Il segretario cittadino del partito Michele Amurri interviene per manifestare la propria piena condivisione: "Da Amandola alla zona calzaturiera, passando per la media val Tenna fino ad arrivare alla nostra Porto San Giorgio – dice – è uscito in maniera forte l’apprezzamento per l’ex sindaco Nicola Loira, attuale nostro capogruppo consiliare, riconoscendogli tutte le qualità per rappresentare l’intera provincia. Il curriculum politico e umano di Nicola parla chiaramente di esperienza, autorevolezza, serietà e capacità di rappresentare perfettamente tutti i cittadini e ogni territorio. Le sue qualità nella nostra cittadina sono ben conosciute ma, l’apprezzamento omogeneo nelle varie sezioni del PD, ci rende ancora più orgogliosi e sereni e, vogliamo ringraziare di cuore tutti i circoli che l’hanno sostenuto. Adesso la palla passerà al partito regionale ma siamo fiduciosi e convinti che verranno scelti i migliori e Nicola Loira è indubbiamente uno di questi".