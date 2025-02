Registro elettronico e patente a punti: incontro Cna per informare il settore edile

Aggiornamenti sulla patente a crediti e sul funzionamento del Rentri, il registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti: due temi caldi per la categoria degli edili al centro del seminario che si è tenuto a Fermo, nell’Auditorium Cna. L’evento ha dato il via alla stagione assembleare per il rinnovo degli organismi associativi della Cna territoriale di Fermo, che si concluderà il prossimo 10 maggio con l’assemblea provinciale per l’elezione del presidente. "Il 2025 per tutto il sistema Cna nazionale è l’anno del rinnovo degli organismi associativi, spiega il direttore generale Cna Fermo Andrea Caranfa, le unioni di mestiere, raggruppamenti di interesse e direttivi zonali stanno programmando le assemblee per nominare i presidenti e i gruppi di imprenditrici e imprenditori che lavoreranno al nuovo mandato 2025-2029". Secondo il presidente Cna Emiliano Tomassini il rinnovo dei direttivi è una fase fondamentale per il futuro delle imprese associate "e per questo abbiamo voluto abbinare ad ogni assemblea sul territorio un momento formativo, informativo, seminariale o divulgativo, così da cogliere l’occasione per fornire a tutte le imprese informazioni e aggiornamenti utili". Dopo il focus mirato sulla categoria degli edili riguardo la patente a crediti e l’avvio del Rentri, con l’intervento di Massimiliano Felicioni, responsabile del Dipartimento Ambiente e Sicurezza di Cna, è seguito il momento di rinnovo degli organismi. Luciana Testatonda, responsabile di Cna Costruzioni Fermo, ha aggiornato i presenti sugli obiettivi raggiunti da Cna nazionale per il settore nel mandato 2021-2024, tra cui tutta la partita relativa ai Superbonus, i rinnovi contrattuali: "Senza dimenticare, ha riferito Testatonda, l’ingente lavoro svolto da Cna nazionale in collaborazione con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro per tamponare la portata del provvedimento sulla patente a crediti che, senza l’impegno dell’associazione di categoria, sarebbe risultato sicuramente più pesante". La parte privata dell’evento ha visto la ratifica del secondo mandato come Presidente di Cna Costruzioni Fermo per Loris Antolini, titolare dell’Impresa Edile Antolini di Monsapietro Morico, e la riconferma del gruppo di lavoro già formato e composto dagli imprenditori: Eraldo Attorresi, Danilo Strovegli, Pietro Evandri, Manuel Malaspina, Damiano Sobrini e Leonardo Stortoni. L’agenda assembleare della Cna di Fermo prevede per lunedì 17 febbraio alle ore 9 l’evento "Vivere la celiachia con serenità", organizzato in collaborazione con Aic Marche e Cuochi Fermani, ospitato dall’Urbani di Porto Sant’Elpidio.