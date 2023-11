’Regno di ghiaccio’ come tema del Natale

Procedono i preparativi riguardanti l’organizzazione del Natale 2023, anche se, sembra, un po’ più lentamente rispetto all’anno scorso quando però c’era il fervore per il primo Natale della nuova amministrazione: “Il regno del ghiaccio” è il tema assegnato al Natale di quest’anno e al quale tutti dovranno attenersi, a cominciare degli operatori commerciali nell’allestimento delle proprie vetrine. Sono due gli ambienti cittadini che verranno caratterizzati: il borgo antico costituirà “la via dei presepi” e il centro città, piazza Matteotti, in cui l’assessorato al turismo ha in mente di predisporre un intero spazio scenografico natalizio allestendo una tensostruttura arredata con addobbi e decorazioni di Natale al fine di creare un’atmosfera magica e suggestiva sia per i piccoli che per le famiglie e i giovani. Con questo spirito la Giunta municipale ha scelto una tensostruttura cristal riscaldata ed illuminata proprio per creare un intero spazio scenografico e stabilito che questo sarà predisposto dalla ditta Tecnoidoe srl di Milano per un costo complessivo di 14.640 euro. Resta fissata la giornata del 3 dicembre per la conferenza stampa di presentazione del programma degli eventi, mentre l’accensione delle luminarie quasi sicuramente avverrà domenica 5 dicembre.