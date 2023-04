Regolamento dell’arredo urbano L’applicazione slitta a fine anno

Fino a dicembre 2023 non sarà applicato il regolamento di arredo urbano per i locali commerciali del centro storico, di Torre di Palme, Capodarco e Monte Marino. Lo ha stabilito la Giunta considerando che non si ancora il tempo per chiedere sacrifici ai commercianti che ancora devono riprendersi dalla crisi del Covid. Il regolamento, messo a punto nel 2017, doveva entrare in vigore in maniera graduale entro il 2020, i locali avrebbero dovuto adeguarsi acquistando nuovi arrendi, tavolini, sedie, tende e così via. All’amministrazione, già nel maggio 2022, data in cui il regolamento sarebbe dovuto entrare in vigore, e poi ancora una volta nel gennaio 2023, sono arrivati anche appelli da parte delle associazioni di categoria Cna Associazione Territoriale di Fermo, Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli-Fermo e Confcommercio Marche Centrali, in considerazione del fatto che le attività del settore della ristorazione, ‘se costrette ad un repentino adeguamento dell’arredo urbano’, avrebbero potuto subire un appesantimento economico, risultando già penalizzate da molteplici fattori, l’emergenza epidemiologica da Covid, l’aumento dei costi delle materie prime sia del settore alimentare sia del settore edile e la riduzione del flusso turistico a seguito del recente conflitto in Ucraina, che hanno determinato ‘ripercussione sui consumi’ e ‘contrazione del fatturato’.

Dunque, l’amministrazione comunale ha proceduto ad un nuovo rinvio che però non significa liberi tutti, anzi. Spiega l’assessore al commercio, Mauro Torresi (nella foto): "Abbiamo tenuto conto del fatto che molti esercenti si sono comunque adeguati e hanno provveduto a migliorare i propri arredi, anche con grandi sforzi e con un notevole impegno. Ci raccomandiamo comunque con gli esercenti, visto che con l’arrivo della stagione estiva, risulta opportuno garantire il decoro complessivo dei vari ambiti urbani ed in particolare dei luoghi simbolo della città: piazza del Popolo, piazzale Girfalco e piazzale Azzolino, le cui peculiari caratteristiche impongono una più accurata attenzione nelle scelte progettuali e nell’installazione dell’arredo urbano, attraverso una esposizione ordinata degli elementi di arredo sul suolo pubblico". Dunque nella delibera raccomanda comunque di evitare la copertura dei tavoli, in assenza dei clienti, con tovaglie di plastica, stoffa, carta o altri materiali, per ottenere un insieme per quanto più possibile armonico. E ancora, di arredare gli spazi occupati esclusivamente con una unica tipologia di tavolo e una unica tipologia di sedia e di non lasciare accatastati o impilati tavoli e sedie all’esterno del locale sia durante gli orari di apertura sia durante gli orari di chiusura. In piazza in particolare vanno rimossi arredi in legno che non si armonizzano con l’insieme.

a. m.