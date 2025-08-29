Regolamento di conti per le piazze di spaccio, maxi rissa in centro

Fermo, 29 agosto 2025 - Grida, pugni, calci e feriti per una maxi rissa che si è scatenata questo pomeriggio nel centro storico della città. Erano da poco passate le 17 quando, probabilmente per un regolamento di conti, due gruppetti di magrebini, circa una decina di persone, si sono scontrati violentemente in via Brunforte, prima in mezzo alla strada, per poi rincorrersi fino in un alloggio popolare dove risiedono alcuni nordafricani coinvolti nel parapiglia.

La rissa è andata avanti per quasi mezzora, fino a quando, avvisati dai residenti, sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri che, dopo aver circondato la zona per evitare che i protagonisti degli scontri potessero scappare, sono riusciti a riportare la calma. Tutti i coinvolti nelle maxi rissa sono stati identificati e per loro scatterà la denuncia alla Procura della Repubblica di Fermo.

Durante gli scontri ad avere la peggio è stata una ragazza che ha perso i sensi e, dopo essere stata soccorsa dai sanitari delle Croce Verde di Fermo, è stata condotta al pronto soccorso. Secondo indiscrezioni la maxi rissa sarebbe legata ad un altro regolamento di conti avvenuto in via Roma la scorsa settimana, dove due clan multietnici si sono scontrati a colpi di bottiglie per la gestione delle piazze di spaccio del centro storico.