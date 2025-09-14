Regolamento di conti tra bande. Spunta anche un machete, tre feriti

Prima le parole, le minacce, poi un vero e proprio regolamento di conti a colpi di machete tra bande italo nordafricane. E’ ancora guerriglia urbana, ed ancora il lungomare centro ad essere teatro della violenza inaudita con cui si sono scontrati i due clan, uno che controlla la piazza di spaccio del centro di Fermo e l’altra quella della costa. Alla fine il bilancio è di due contusi e un ferito colpito alla testa con una roncola di grosse dimensioni. Erano da poco passate le tre di notte, quando le due bande hanno dato vita ad una violenta rissa, durante la quale sono camparsi machete, coltelli e bastoni. "Ero uscito con il mio cane per una passeggiata – racconta un testimone - e, mentre stavo rientrando a casa, ho assistito agli scontri che si sono sviluppati con una violenza inaudita. Tutti rincorrevano tutti e molti di loro erano armati. Sembravano indemoniati, poi ho visto spuntare anche un machete e nella confusione uno dei protagonisti della rissa è stato ferito proprio con quell’arma. Vicino a me c’era un residente che ha subito allertato il 112, informando la sala operativa che era in corso una violenta rissa sul lungomare Gramsci".

Sul posto sono immediatamente intervenuti i poliziotti della squadra mobile che si sono trovati di fronte ad una situazione ad alta tensione: i componenti delle due bande erano estremamente su di giri e uno di loro era ferito alla faccia. Il ragazzo, fermato dagli agenti della questura per essere identificato, ha riferito di essere stato aggredito da un giovane con in pugno un machete. Sul luogo degli scontri è giunta, nel frattempo, anche un’ambulanza della Croce Azzurra di Porto San Giorgio che ha medicato il ferito. Il clima teso, però, non si è placato con l’arrivo della polizia che si è trovata a fronteggiare i componenti della banda del giovane ferito, tutti di origini magrebine, che nel frattempo si erano radunati sul marciapiede. Gli agenti sono stati presi di mira con grida e cori ed è stato necessario l’intervento in ausilio di una pattuglia dei carabinieri.

Alla fine il ragazzo ferito, parte attiva degli scontri, è stato fatto salire sull’auto di servizio della polizia, mentre alcuni dei giovani presenti chiedevano insistentemente di rilasciarlo. Il giovane, un 21enne fermano già noto alle forze dell’ordine, è stato accompagnato in questura, per poi essere denunciato per il reato di rissa aggravata. La polizia ha subito avviato le indagini per capire la dinamica degli scontri e per identificare gli aggressori. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di strascichi di precedenti regolamenti di conti e vecchie ruggini legate anche allo spaccio di droga.

Fabio Castori