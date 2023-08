Religiosi e conflitti Se ne parla con Angeli

"Il religioso è per definizione portato ad aiutare, ad assistere il prossimo e non c’è da stupirsi se in tempi di guerra lo faccia ancor di più", è l’assunto che, relazionando su ’Religiosi nel mezzo di conflitti’, Andrea Angeli, funzionario Onu per 30 anni in missione di pace, pone alla base dei suoi ragionamenti. Racconta sacerdoti e suore sulla linea del fronte, discutendone con Vincenzo Varagona, presidente Unione Stampa Cattolica alle 21,15 di venerdì nella sede della Lega Navale italiana sezione di Porto San Giorgio, lungomare centro. "Sacerdoti e suore – afferma Angeli – in tempo di guerra sono portati ancora di più ad aiutare il prossimo, allo stesso tempo la popolazione in zone martoriate da conflitti ricorre maggiormente all’assistenza spirituale e in talune circostanze riscopre la fede. Non è quindi infrequente per chi opera in aree di crisi imbattersi in suore e sacerdoti intenti a mettere al sicuro persone in difficoltà, soccorrere feriti, dar da mangiare a bisognosi e molto di più. Civili ed ecclesiastici si incrociano spesso, le azioni di ciascuno si sovrappongono a quelle dell’altro. Io sono sempre stato della linea di pensiero, consapevole che molte delle sfide che le organizzazioni internazionali hanno dovuto fronteggiare necessitassero un fronte comune. Ed è così che essendo stato in missioni di pace per più di 30anni uomini e donne di Chiesa ne ho frequentati molti".