Remia in piazza:: "Scelta giusta andare in centro"

Soffre un po’ ovunque il commercio, soffre la concorrenza delle vendite on line, dei grandi centri commerciale, soffre la mancanza di parcheggi e la crisi in tasca agli acquirenti. Ecco allora che tocca registrare altre chiusure, a fronte di qualche segnale di speranza e di coraggio. Viale Trento Nunzi, che perde il negozio Morroni, si prepara anche alla chiusura del negozio di abbigliamento per bambini, Cucciolo, ch ha avviato una liquidazione totale. Chiude in piazza anche True Style, nonostante la grande energia e l’inventiva di Veronica, un sorriso e uno spazio che mancherà. Resiste e rilancia invece Alessandra Remia (nella foto), titolare de Le Petit Bijou sempre in piazza. Prima era anche lei in zona San Giuliano: "Sono ancora convinta di aver fatto la scelta giusta spostandomi in centro storico", spiega Alessandra che ha messo in vetrina gran parte dei negozi di Fermo riuscendo a creare un gruppo social attivo e molto seguito su Facebook: "Certo, non è un tempo facile, lo sappiamo, però io credo ancora che si possano essere spazi per crescere e per lavorare ancora. La strada per me non è la vendita online che pure avevo avviato ma che non mi ha dato le soddisfazioni che mi aspettavo. Siamo qui e ci avviamo verso il Natale che è il tempo migliore che c’è, per i commercianti". Alessandra ribadisce che una piccola conquista in queste settimane c’è stata: "Abbiamo ottenuto di aprire la piazza alle auto in anticipo rispetto all’ora canonica, le 20. Si può parcheggiare proprio in piazza già dalle 19, per facilitare chi si trovasse a fare un acquisto dell’ultimo minuto, chi avesse bisogno di passare in piazza al volo e si sarebbe scoraggiato per i parcheggi lontani. Non è tantissimo un’ora ma è un inizio e speriamo che i fermani lo sappiano per poter tornare a vivere il centro".