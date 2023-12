Rende la vita impossibile alla sua ex. Condannato per stalking 50enne

Le aveva reso la vita impossibile, seguendola, danneggiando la sua abitazione, sino ad arrivare a minacciare i suoi familiari e anche l’avvocato che la difendeva. Protagonista della vera e propria persecuzione un 50enne fermano, con precedenti per estorsione e reati contro la persona, che ancora invaghito della sua ex amante, non accettava che la relazione fosse finita. L’uomo è finito alla sbarra e, al termine del processo, è stato condannato alla pesante pena di tre anni e due mesi di reclusione per il reato di stalking. I fatti risalgono al periodo tra il 2018 e il 2019, quando il 50enne era stato anche ammonito dal questore. Ciò, però, non era bastato a mettere fine alla persecuzione e l’uomo aveva continuato a seguire, a minacciare, a danneggiare le cose della donna. A gennaio del 2019, vista la situazione peggiorare, il tribunale di Fermo, a seguito delle indagini svolte dalla polizia, aveva sottoposto il 50enne alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla sua ex amante.

Tuttavia anche questo provvedimento non era stato sufficiente. L’uomo aveva continuato nella sua condotta persecutoria, fino alla fine dell’aprile 2019 quando era stato colpito da una nuova misura restrittiva: quella degli arresti domiciliari. Sembrava che l’incubo fosse finito, invece, appena tre giorni dopo la nuova misura restrittiva, aveva deciso di evadere dagli arresti domiciliari e andare a danneggiare la casa dei genitori della donna.

A quel punto gli uomini della questura non si erano limitati a raccogliere la denuncia della vittima, ma avevano visionato le immagini dei sistemi di videosorveglianza, ricostruendo i fatti con esattezza. Era emerso così che l’uomo, in bicicletta, si era allontanato di tre chilometri dalla casa dove era agli arresti, per raggiungere l’abitazione della sua vittima e sfondare la porta con il mezzo a due ruote. Due giorni dopo la polizia, fornendo all’autorità giudiziaria inconfutabili elementi di prova, aveva permesso che la Procura della Repubblica ottenesse dal giudice la più grave misura della custodia cautelare in carcere. Infine la pesante condanna da scontare in cella. Le forze dell’ordine ricardano il numero antiviolenza e stalking 152, gratuito e attivo 24 ore al giorno. Il call center accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking, anche in modalità anonima.

Fabio Castori