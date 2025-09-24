Reni, Rubens, Balla e Zuccheri. Ecco la mostra ’Sorelle Arti’

Sabato, alle 18, l’inaugurazione è stata prevista all’Oratorio di San Domenico. Già dal giorno successivo e sino al primo febbraio 2026, potremo godere delle opere di Guido Reni, Rubens, Giacomo Balla e di tanti altri artisti di livello mondiale. Ma torniamo sul tema per un legame tra Fermo e l’Accademia che trova sede a Roma. Il legame è Federico Zuccari, il pittore (1539-1609) che ebbe un ruolo fondamentale proprio nella storia dell’Accademia nata per dare dignità e organizzazione professionale agli artisti. Fu lui, manierista, che trasformò il vecchio cenacolo in una vera e propria accademia artistica. Ora spostandoci dalla sede di Roma ci portiamo a Fermo, esattamente nel convento dei Padri Minori Cappuccini, il grande edificio che guarda la città da sud-ovest. Entrando in chiesa, la prima cosa che colpisce è la pala d’altare. Ha oltre quattro secoli di vita. Il soggetto è il Martirio di San Lorenzo. E la firma è quella di Federico Zuccari. Lo stesso pittore della San Luca. Il dipinto campeggiava già nella chiesa omonima situata sul colle del Girfalco, la dove avevano traslocato i Cappuccini nella seconda parte del Cinquecento avendo abbandonato il Colle Vissiano più conosciuto come Montagnola. È probabile che il dipinto abbia seguito i frati dopo la cacciata del 1810 da parte dei soldati di Napoleone. I Cappuccini si ritrovarono presso la chiesa e il piccolo oratorio di Ognissanti. Lo Zuccari seguì di nuovo i Padri nel nuovo convento dove si trova attualmente. Ma per i religiosi la diaspora non era terminata. I Piemontesi fecero peggio dei francesi: cacciarono i Padri che si rifugiarono nelle casette accanto alla chiesa dell’Angelo Custode. Non è chiaro però se il prezioso dipinto li abbia seguiti anche lì. Alla fine, i Capuccini potettero rientrare nel loro convento e il Miracolo di San Lorenzo starsene tranquillo alle spalle dell’altare. Dov’è ora. Ma c’è di più. Perché nella Biblioteca del convento è ricoverato un altro Zuccari, stavolta però attribuito a Taddeo fratello di Federico. Si tratta della Conversione di San Paolo. Probabilmente le curatrici della mostra fermana li visioneranno entrambi. Tornando a Federico, nel 1593 fu eletto Principe dell’Accademia di San Luca, e, come si legge in alcune ricostruzioni storiche, "sotto la sua guida l’istituzione assunse una forma più stabile e prestigiosa, con statuti ispirati al modello delle accademie umanistiche e scientifiche. Intendeva fare dell’Accademia non solo un luogo di insegnamento del disegno, ma anche un centro di riflessione teorica sull’arte".

"Un evento – spiegano i promotori: Laura Bertolaccini, Carolina Brook ed Elisa Camboni - che non è solo espositivo, ma narrativo: un percorso capace di accompagnare i visitatori dentro l’essenza stessa delle arti visive, offrendo nuove chiavi di lettura e momenti di autentica emozione". L’iniziativa rappresenta il quarto grande progetto espositivo in cinque anni per la città. Non una semplice statistica, scrive l’assessore alla cultura Micol Lanzidei, ma un battito, un segno tangibile di come Fermo abbia creduto nella cultura come motore di crescita e identità

Adolfo Leoni