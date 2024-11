Report sul turismo: parte l’attacco del Pd

Sono dati ancora ufficiosi, quelli trapelati dall’Osservatorio regionale del turismo sull’andamento della stagione estiva, destinati a subire ritocchi che potrebbero variare il quadro emerso dalle indiscrezioni, ma per il Pd leggere che "Porto Sant’Elpidio ha registrato una flessione delle presenze turistiche del -9%, è un dato che dovrebbe far riflettere chi ha gestito il settore con interventi estemporanei e promesse disattese". Di qui le critiche a un’amministrazione che "ha deciso di puntare su eventi spot, spendendo centinaia di migliaia di euro in iniziative (Notte + Rosa’ e mostra fotografica su tutte) che, a dispetto della visibilità mediatica su cui tanto si è puntato, non hanno portato risultati concreti in termini di presenze o ricadute economiche". Una politica di eventi dal ‘forte impatto visivo’ "promossi con interviste a emittenti televisive, più utili come passerelle che per la promozione del territorio. A fronte delle risorse spese, quali vantaggi ne ha la città? Gli eventi hanno lasciato qualcosa di tangibile?". La tassa di soggiorno è stata aumentata "ma i proventi andrebbero destinati a un vero piano di promozione turistica strutturata, non per eventi una tantum". La Consulta per il Turismo? "Sembra abbia portato vantaggi solo ai componenti. L’amministrazione Franchellucci ha lasciato una crescita di presenze turistiche, chi oggi amministra ha dimostrato quanto sia facile disfare ciò che di buono era stato costruito. Si abbandoni la demagogia e si guardi alla realtà: serve un piano turistico serio, basato su una visione chiara e su interventi concreti".