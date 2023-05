Residenti e imprenditori: "Degrado in zona San Filippo"

"Si parla tanto di decoro, di sviluppo del manifatturiero, di sostenere le nostre imprese in questo periodo ma poi, nei fatti, se andiamo a guardare le condizioni in cui si trovano le zone industriali, la realtà è tutt’altra. E la zona San Filippo è emblematica, in questo senso": alcuni residenti e imprenditori di quella zona approfittano delle tante, dichiarate buone intenzioni dei candidati sindaci e dei loro supporter per invitarli a dare un’occhiata anche alla situazione di molte vie della zona industriale sud. "Sono ancora ammucchiate ai bordi della strada e sui marciapiedi, le foglie secche dell’autunno che non sono mai state raccolte; le erbacce – elencano – sono cresciute attorno alle recinzioni delle aziende e, insieme ai cordoli che sono alla base degli alberi e che sono ormai del tutto sconnessi e sommersi dalla vegetazione spontanea, danno un’immagine di trascuratezza, di assenza di decoro e attenzione che di certo non giova a chi la frequenta per lavoro, né tantomeno a chi ci abita". Una serie di lamentele "con cui vogliamo sollevare la questione affinché qualcuno se ne faccia carico e intervenga".