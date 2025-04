Residenti multati per gli errori nella differenziata

Quando hai un gioiello prezioso, fai di tutto per prendertene cura. Lo sanno anche i residenti di Torre di Palme che si sentono sempre dire di vivere in uno dei borghi più belli d’Italia. Poi però tante cose restano indietro, anche in questi giorni che si affacciano sulla primavera ormai imminente. Alcuni residenti parlano di una situazione da affrontare, mentre nella cassetta della posta di alcuni di loro è arrivata una multa piuttosto spiacevole: "Succede che, a Torre di Palme, nostro splendido borgo, qualche abitante si è visto recapitare una multa per (secondo i vigili urbani di Fermo) errore nella raccolta differenziata. A Torre di Palme non viene effettuata la raccolta porta a porta pertanto non ci sono i giorni stabiliti per la differenziazione. Questa premessa perché, si rimane stupiti, nel vedere con quanta solerzia i vigili urbani controllano i nostri sacchetti dei rifiuti e poi tralasciamo aspetti ben più importanti e impattanti che riguardano la cura, la sicurezza e l’igiene del territorio". I residenti sottolineano alcuni problemi, a partire dal cordolo del bordo strada all’ingresso del paese, rotto da anni e per il quale è stato richiesto più volte un intervento: "Ma nulla, è ancora lì, rotto e pericoloso per gli abitanti e i visitatori. Le scarpate all’ingresso del paese, sono ricoperte da erbacce alte e folte oltre a rifiuti vari. La scalinata che dalla strada provinciale porta al paese è stata addirittura transennata in quanto impraticabile a causa di rovi, erbacce e rami caduti. Allora ci si chiede: come mai i vigili urbani non intervengono presso il comune anche per questo? Come mai non intervengono quando parcheggi selvaggi impediscono l’entrata e l’uscita dal paese, anche se chiamati ripetutamente. Insomma, un quadro decisamente desolante per uno dei borghi più belli d’Italia", concludono i residenti.