Resistenza e minacce, condannato

Aveva demolito i mobili di casa, gettato oggetti dalla finestra, quindi era uscito in strada e, dopo aver preso a testate una saracinesca, aveva seminato il panico tra la gente. Protagonista un 25enne magrebino che, nonostante il tentativo di fuga e una colluttazione, era stato bloccato e arrestato dalla polizia. Il giovane è finito davanti al giudice e, al termine del processo, è stato condannato a un anno e due mesi per resistenza a pubblico ufficiale e minacce. I fatti risalgono al 2019. Il giovane, in stato di alterazione psicofisica e l’abuso di alcolici, aveva dato il via a un vero e proprio raid, prima in casa e poi in strada. Ad avvisare la questura era stato un passante attirato dalle grida e dagli oggetti lanciati. Gli agenti avevano avuto non poche difficoltà per placare il ragazzo, che era stato caricato in auto e portato al Pronto soccorso . Gli esami del sangue avevano stabilito che il 25enne aveva assunto ingenti quantità di alcol.