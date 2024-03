"Resta è una cosa strettamente personale . Convoglia emozioni, sensazioni e frammenti di vita"

Abbiamo intervistato la nostra prof Enrica Ortolani, che ci ha raccontato il suo percorso.

Ci può dire il significato di alcuni dei suoi tatuaggi?

"Nella parte alta del mio braccio destro, ho un volto di donna, che ha sul capo un fiocco, un dettaglio cui sono molto affezionata. Si tratta della ‘me adulta’, che simbolicamente si contrappone al disegno della bambina che ho dietro allo stesso braccio, uno dei primi tatuaggi realizzati e sicuramente il più doloroso a livello emotivo. Questa bambina è seduta e nella mano ha un palloncino, al cui interno si legge una lettera stilizzata: la B; si tratta dell’iniziale di mia madre. La bambina tende il palloncino verso il cielo, verso la madre che non c’è più. Entrambi i disegni rappresentano me ‘bambina’ e ‘adulta’. Nella parte interna del braccio sinistro, invece, ho una scritta che recita ‘Bologna è una regola’: è il verso di una canzone di Luca Carboni. Ho trascorso molti anni a Bologna ed è una città che porto nel cuore. Pensando a questo disegno mi viene spontaneo affermare quanto sia importante rivolgersi al tatuatore giusto, a chi il lavoro lo sa fare. Le lettere della scritta, col tempo, si sono sbiadite, mentre i tatuaggi, una volta realizzati, vanno curati altrimenti si rischia di non riconoscerli più".

Il suo primo tatuaggio?

"Me lo fece un amico a casa. Nell’arco di poco tempo lo feci ricoprire, perché non soddisfatta. Per questo è importante la sicurezza legata ai tatuaggi. Quando decidiamo di incidere la pelle, dobbiamo essere consapevoli".

Quale consiglio dare ai giovani attratti da questa moda?

"Di riflettere bene, essere sicuri, di non farlo solo perché sia moda. Il tatuaggio è strettamente personale, al cui interno convogliano emozioni, sensazioni e frammenti di vita".

Classe III C