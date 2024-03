Restaurata l’opera di Lucia Ricci. Tornerà a splendere in Pinacoteca

Una donna che amava dipingere, la cui vita era consacrata a Dio e il cuore custodiva la passione per la pittura. Era fermana Lucia Ricci, qui ha vissuto nel 1735 e qui ha dipinto una pala d’altare con una Madonna in gloria fra San Romualdo e Santa Scolastica, per il monastero di San Giuliano che non esiste più. Della famiglia Ricci si conoscono gli uomini, pure pittori, Lucia è caduta nel dimenticatoio ma oggi è una delle protagoniste della prestigiosa pinacoteca fermana, grazie alla sua opera che dopo un attento lavoro di restauro è tornata a splendere. A sostenere l’iniziativa Coop Alleanza 3.0 e Fondaco Italia nell’ambito del progetto Opera tua, per il recupero e la valorizzazione di opere locali, l’assessore alla cultura Micol Lanzidei mostra il quadro che splende e commenta: "Abbiamo vinto la possibilità di valorizzare il nostro patrimonio culturale, grazie al concorso di Coop che costruisce un dialogo tra presente e passato, verso la valorizzazione del patrimonio culturale. La tematica era quella dell’arte al femminile, ci si dedicava alle artiste donne, troppo spesso rimaste nel dimenticatoio anche se hanno fatto sempre arte". Si tratta dell’unica opera conosciuta di Lucia Ricci, particolarmente felice di restituire alla città il quadro Meri Marziali, consigliera Coop che parla di come si cerchi di tenere insieme la natura imprenditoriale della cooperativa ad un aspetto etico e sociale al fianco dei territorio.

"Quello che facciamo è sostenere le comunità con la cultura, reinvestiamo risorse per recuperare patrimonio, è un’opera bellissima quella che oggi restituiamo, per una cultura che sia inclusiva e a sostegno della comunità, valorizzando le artiste femminili. Non siamo solo grande distribuzione ma sviluppo e attenzione al territorio in cui si opera". Per la Pinacoteca Francesca Giagni spiega che la collaborazione con Coop è sempre aperta: "I legami tra pubblico e privato sono importanti, un connubio tra due mentalità, un dialogo proficuo che oggi porta alla restituzione di un’opera che torna al suo splendore. Abbiamo un budget di un milione di euro per custodire le nostre opere ma con un privato qualificato riusciamo ad arrivare lontano". Il direttore di Coop Enrico Quariello spiega che sono gli stessi soci a scegliere come destinare le risorse da dedicare al territorio, stavolta si pensa alla femminilità nell’arte e oggi l’occasione è particolarmente propizia, proprio a due passi dall’8 marzo. La restauratrice è Francesca Ascenzi che ancora una volta ha scelto di lavorare direttamente in Pinacoteca, col pubblico che passa: "Lucia era una suora ma viveva in famiglia e subiva l’influsso del padre e dei fratelli pittori. Sono stata molto felice di raccontare questa storia, con un restauro aperto al pubblico che ha appassionato tanta gente. Quando sarà conclusa la mostra ancora in corso, tornerà nella sala del ‘700, al piano terra della Pinacoteca".

Un bellissimo restauro che ha sanato anche qualche ferita del quadro, in un angolo qualcuno aveva addirittura tracciato le proprie iniziali: "L’opera l’ho vista ricrescere, ha commentato il sindaco Calcinaro, il restauro a vista è qualcosa di emozionante. Abbiamo mostrato come un museo è qualcosa di vivo e in movimento, è per noi una tradizione che si siamo dati e credo che sia un arricchimento per tutti. Un arricchimento anche la volontà di Coop alleanza di riportare una ulteriore opera nel nostro patrimonio, firmata da una donna".

Angelica Malvatani