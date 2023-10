Restaurate tre presse storiche per cappelli

Dopo un certosino lavoro di restauro durato circa tre mesi, tre presse storiche per cappelli sono state istallate nel Museo del Cappello di Montappone e messe in esposizione permanente per i visitatori. Sabato pomeriggio si è tenuta una doppia cerimonia a Montappone, prima un convegno dal tema ‘Manufatti e testimonianze della civiltà di Montappone’, che si è tenuto presso la sala consiliare, oltre al sindaco Mauro Ferranti; al vice Mario Clementi che veste anche il ruolo di curatore del museo; in rappresentanza della Regione sono intervenuti il consigliere Marco Marinangeli e Daniela Tisi, i relatori Roberto Lampa dell’Università di Macerata e Oronzo Mauro docente alla 24Ore Business School; l’artista Sauro Cecchi che ha materialmente realizzato il restauro delle tre presse e nelle vesti di moderatore il giornalista Adolfo Leoni.

Il convegno ha offerto una visione storiografica del territorio del Distretto del cappello e della sua componente sociale, che proprio grazie alla lavorazione della paglia prima e successiva lavorazione dei cappelli, ha creato una forte di identità culturale ed economica che oggi si è trasformata in una produzione manifatturiera il ‘saper fare con le mani’ di eccellenza internazionale.

"Oggi coroniamo quasi 10 anni di impegno – racconta Mario Clementi – perché prima abbiamo dovuto trovare questi reperti, alcuni erano ancorati a muro, abbiamo dovuto rimuoverli a forza, poi grazie all’aiuto di volontari e all’ingegno di Sauro Cecchi, queste tre presse sono state riportate a nuova vita. Dobbiamo ringraziare Agnese, Gennarino e Adriano Iommi, insieme a Stefano, Donatella e Carlo Forti che hanno donato queste tre presse al Museo. Il valore di questi macchinari va oltre la loro semplicità strutturale, ora all’interno del museo è possibili illustrare e descrivere il ciclo completo della lavorazione della paglia.

Le macchine sono già in esposizione, nelle prossime settimane le sistemeremo in maniera più idonea per consentire un percorso illustrativo ai visitatori". La giornata si è conclusa presso il Museo del cappello con una visita e l’inaugurazione delle tre presse.

Alessio Carassai