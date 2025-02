Restaurato l’antico organo ’Grelli’

Un esempio di generosità che unisce l’amore per la storia al senso di appartenenza a Dio e alla comunità. E’ così che un cittadino di Altidona ha sostenuto le spese di restauro dell’antico organo ‘Grelli’ della chiesa dei Santi Maria e Ciriaco, in centro storico. Domani quell’organo, simbolo della fede religiosa che resta ferma tra passato e futuro, tornerà a suonare dopo tanti anni di silenzio. Per l’occasione, la cerimonia organizzata dal parroco don Nicola Del Gobbo, avrà inizio alle 10 con la celebrazione eucaristica allietata dal coro Serafini. Durante la messa si procederà alla benedizione dell’organo a cui seguirà il concerto del maestro Buffone. La cerimonia prevede l’intervento del sindaco di Altidona Giuliana Porrà, di Pierpaolo Pallotti esecutore dei lavori di restauro e dell’ispettore onorario agli organi storici delle Marche, Paolo Peretti. Sarà inoltre distribuito ai presenti un documento contenente le varie fasi del restauro dell’organo (la cui opera ha avuto la durata di circa un anno) e si terrà la consegna di una targa di riconoscimento alla famiglia committente che ha finanziato l’intero restauro, dal progetto alla realizzazione.

L’organo ‘Grelli’ è stato costruito nel 1914, istallato nella chiesa dei Santi Maria e Ciriaco nel 1923 e dopo anni di silenzio, domani tornerà a diffondere le sue note. Una grande gioia per tanti, in primis per il parroco don Nicola Del Gobbo, per tutte le persone che si sono impegnate per raggiungere questo traguardo, unite nel corale ringraziamento al benefattore altidonese di cui domani si conoscerà l’identità. "Il restauro e la restituzione alla comunità dell’organo storico – commenta il sindaco Porrà – rappresentano un momento molto significativo per il patrimonio culturale della nostra città. Questo prezioso strumento torna a diffondere le sue note dopo essere stato inattivo per molto tempo, grazie all’impegno e alla sensibilità di diverse persone che amano la chiesa, amano il paese, ma soprattutto hanno voluto fortemente che la comunità si riappropriasse di qualcosa che riguarda il suo vissuto. Un sentito ringraziamento – prosegue e conclude il sindaco – va al benefattore di Altidona che ha permesso tutto questo, al parroco don Nicola, al diacono Angelo Talamonti e a tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento del traguardo che festeggeremo insieme". Un gesto davvero speciale, quello della famiglia altidonese, custode del sentimento che rafforza il senso di comunità e di appartenenza, e si pone come rinnovato percorso della storia del paese, che unisce il presente a garanzia di un esempio da seguire per amore della condivisione.

Paola Pieragostini