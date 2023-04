Restauro della storica imbarcazione da pesca La Regione concende altri 26mila euro per la sistemazione della ’Vittoriosa’

Per la compartecipazione ai lavori di restauro sulla storica imbarcazione da pesca la Vittoriosa la Regione Marche ha concesso al Comune di Porto San Giorgio un contributo di 26.000 euro nell’ambito del progetto Porto Museo diffuso. La regione ha approvato la graduatoria in esito al bando Po Feamp 20142020 priorità 4 a cui Porto San Giorgio ha partecipato come comune Capofila del territorio del Flag Marche Sud (Comune di San Benedetto del Tronto, Grottammare, Cupra Marittima, Pedaso) e Porto San Giorgio con il progetto ’Marca turistico-culturale, Terre del Porto-museo diffuso’.

Considerato che la Regione ha concesso il contributo di 101.194,00 a Porto San Giorgio, come Capofila per il progetto in questione e considerato altresì che il centro focale dell’esperienza in esso proposta è la storica imbarcazione da pesca, la Vittoriosa, l’unica lancetta navigante nei mari italiani, ultima superstite della costa meridionale delle Marche; per attuare il progetto si è ricorso a un’organizzazione specializzata nel restauro e ripristino della ’Vittoriosa’, che le permetta di riprendere il mare e mandare un messaggio di eco- sostenibilità e riconoscibilità della Marca Turistico-culturale ’Terre del Porto-museo diffuso’; le lavorazioni effettuate entro la scadenza del progetto (31.03.2023) corrispondono perfettamente a quanto previsto e occorrendo per il completamento del restauro ulteriori interventi è stato richiesto alla Regione un contributo pari a 28.000 euro per completare i lavori straordinari di restauro dell’opera. E la Regione Marche ha autorizzato la spesa di 26.000 euro