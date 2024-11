Restyling al centro bocciofila: si parte con la gara d’appalto

Sono state ultimate tutte le procedure per dare il via all’appalto di riqualificazione del Centro sportivo bocciofila moglianese. L’Amministrazione di Magliano di Tenna nel 2020 aveva partecipato al bando nazionale ‘Sport e Periferie’, piazzandosi al quinto posto a livello nazionale. A causa dell’aumento dei costi delle materie prime è stato necessario ricalibrare il finanziamento arrivato al valore complessivo di 1.200.000 euro di cui 400.000 a carico del Comune per la riqualificazione della parte esterna del Centro sportivo bocciofila.

"A causa della rivisitazioni del prezzario i tempi si sono dilatati – spiega il sindaco Pietro Cesetti – ma finalmente potremo procedere per avviare la gara di appalto, sperando di poter trovare una ditta locale. Abbiamo avuto spiacevoli precedenti con ditte che avevano vinto dei bandi che poi sono fallite, che hanno lasciato in sospeso i lavori e questo ha fatto accumulare ritardi. All’inizio del prossimo anno potrà iniziare l’intervento che trasformerà il Centro in una struttura di eccellenza". L’intervento prevede la creazione di una copertura del terreno all’aperto e il rifacimento del manto; sul tetto sarà istallato anche un sistema fotovoltaico per rendere la struttura autosufficiente, inoltre saranno rifatti gli spogliatoi e gli arredi dell’area verde".

a.c.