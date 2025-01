Restyling del lungomare, la giunta guarda avanti

Per il rifacimento del lungomare il sindaco Valerio Vesprini sta studiando come reperire i finanziamenti necessari, oltreché valutando le tante problematiche connesse con la realizzazione del secondo stralcio dei lavori che riguarda la zona centrale. Poi resterà il terzo ed ultimo stralcio a nord. Considerando che il primo è costato 4 milioni di euro non è difficile prevedere che per completare l’intervento ne potrebbero servire altri 8. Non è una questione di poco conto, anche se l’attuale amministrazione ha dimostrato di essere un ottimo collettore di fondi. In vista della realizzazione del secondo stralcio il sindaco ha voluto sentire in primo luogo i titolari degli stabilimenti balneari coinvolti dall’intervento, ritenendo opportuno affrontare con sollecitudine le questioni data la tempistica di attuazione dell’opera. Basti solo considerare che al momento non c’è il progetto esecutivo non ci sono i fondi occorrenti e i lavori del primo stralcio a sud non sono ancora terminati: "ma la tempistica imposta dal Pnrr che li ha finanziati con quattro milioni di euro – precisa il primo cittadino - ci dà tempo fino al 31 marzo 2026. Cercheremo di terminarli prima". Sindaco Veprini, Il primo stralcio quale tratto del lungomare ha interessato con precisione? "Dalla prima concessione a sud "Duilio" fino al villaggio della piccola pesca". Perché per il primo stralcio si è scelto il lungomare sud? "perché meno difficoltoso da attuare dato che tutti gli chalet che vi insistono sono allineati e nessuno ha la fascia di rispetto occupata, cosa invece che capita nella zona centrale. Da qui la necessità di sentire i concessionari coinvolti per risolvere questo problema".

Il progetto di fattibilità tecnico economica del lungomare è stato redatto dallo studio Arkteam di Ascoli, il quale ha puntato molto sull’estensione del lungomare sul lato est per creare spazi a favorire l’incontro sociale. Vengono inclusi rampe, gradoni e parchi che conducono fino alla spiaggia. Ad ovest il lungomare vene connesso con le zone urbane, ivi comprese le aree verdi esistenti. Vediamo in maniera pi specifica cosa prevede per il lungomare centro: "Lungomare centro: va dalla concessione 54 (Barracuda) alla 17 (colonia marina). Agli 8 slarghi "attrezzati" previsti sono da inserire 6 zone: arena Bazzani, piazza Bambinopoli, via Oberdan, piazza Mentana, piazza del Marinaio e area Canossiane. Una passerella in legno collegherà via Oberdan all’acqua e piazzetta Silenzi sarà convertita ad anfiteatro con scalinate e spazi per ospitare spettacoli all’aperto.

Silvio Sebastiani