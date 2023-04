Restyling del lungomare L’amministrazione tira dritto

"Discussione del progetto per il rifacimento del lungomare, primo stralcio" è l’argomento per il cui esame i consiglieri comunali di minoranza hanno chiesto la convocazione a norma di legge di un consiglio comunale straordinario al sindaco, Valerio Vesprini, e al presidente del Consiglio comunale, Fabio Bragagnolo. Il Consiglio è stato convocato, alle ore 18 di venerdì, ma l’ordine del giorno non contiene l’argomento proposto, bensì un generico “Richiesta convocazione del Consiglio comunale in seduta straordinaria ai sensi di legge”. Di fatto una seduta senza un ordine del giorno. I consiglieri di minoranza cercheranno lo stesso di far conoscere il proprio punto di vista su un progetto, quale quello di rifacimento del lungomare, di straordinaria importanza per Porto San Giorgio e da loro stessi avviato nella precedente amministrazione, ottenendo per eseguirlo il finanziamento Pnrr di 4 milioni di euro. Intendono far conoscere le proprie valutazioni sulla base delle seguenti considerazioni: "Il progetto finale comporta adeguamenti rispetto a quello iniziale; il recepimento delle osservazioni della Regione; la manifestazione di volontà ancora non definitive della Giunta, in ordine alla sistemazione delle Tamerici site sul lungomare sud; la realizzazione del primo stralcio dei lavori condiziona i successivi; la competenza di approvazione del progetto è della Giunta per cui è necessario consentire all’intero Consiglio di prenderne visione prima del suo varo". Considerazioni legittime, ma il cui dibattito in Consiglio rischia di risultare “ozioso” perché, stando a quanto la maggioranza lascia trapelare, non sembra avere nessuna intenzione di apportare modifiche all’elaborato. Adducendo a giustificazione che un qualsiasi cambiamento potrebbe allungarne i tempi di adozione con il rischio di perdere il finanziamento Pnrr data la ferrea tempistica imposta. La sorte delle tamerici è la più aspra questione del contendere fra maggioranza e opposizione. La prima ne prevede l’abbattimento per recuperare una cinquantina di posti auto; l’opposizione invece ritiene vadano assolutamente conservate.

Silvio Sebastiani