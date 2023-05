Restyling del Mandozzi Approvato il progetto

Ci sono voluti anni, ma adesso sembra che l’amministrazione di turno abbia finalmente trovato la strada giusta per cominciare a mettere mano ai lavori di riqualificazione del campo sportivo ‘Mandozzi’. "Abbiamo approvato, con delibera di giunta, il progetto esecutivo per i primi lavori di riqualificazione del campo sportivo ‘Mandozzi’" ha detto il sindaco Alessio Pignotti. L’intervento consiste nel rifacimento delle recinzioni, nella riqualificazione del muro di sostegno lato sud ed est e nella sostituzione dei fari delle quattro torri, per un importo di quasi 400mila euro. "Il progetto approvato rappresenta solo il primo passo per la rifunzionalizzazione e l’ammodernamento dell’impianto – prosegue Pignotti – e stiamo al lavoro per poter realizzare i successivi stralci e riqualificare l’intero impianto sportivo". E’ ancora in fase di valutazione, invece, la modalità con cui intervenire nell’area di gioco, inizialmente compresa del quadro dei lavori e, ora esclusa, in virtù dei rincari delle materie prime e il conseguente aumento dei costi avvenuti in questo periodo. E’ in corso di definizione anche la progettazione delle nuove tribune. "Si tratta di un intervento che ha una duplice valenza – ricorda il sindaco -, da un lato migliorare l’attività del gioco del calcio, dall’altro permette di avere a disposizione un’area polivalente, a ridosso del centro storico"