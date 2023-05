Restyling del mercato coperto Ok all’architetto per il progetto

L’Amministrazione comunale ha verificato una disponibilità di bilancio di complessivi 250.000 euro e, al contempo, la necessità di acquisire la figura tecnico-professionale per la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori e sicurezza di cantiere per addivenire alla riqualificazione del mercato coperto. Inoltre, ha controllato la determina a contrarre, con cui è stata eseguita una indagine di mercato informale per l’individuazione dei soggetti con cui procedere, attraverso una trattativa diretta per l’assegnazione dell’incarico di cui sopra e considerata l’offerta pervenuta dall’architetto Irene Sagripanti con studio a Porto San Giorgio con un ribasso del 23,097% sull’importo a base di offerta di 21.000,22 euro, oltre cassa previdenza e Iva se dovuta. Considera, inoltre, che l’importo della prestazione di servizi tecnici di ingegneria e architettura dell’importo di 21.840,23 è in quota parte finalizzato alla progettazione ed interventi per la sicurezza stradale per 17.472,20 euro e per sistemazione del mercato coperto per 4.368,03. Quindi valutato che, trattandosi di servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione di importo inferiore a 139.000 euro si possa procedere alla scelta del contraente, nel caso l’architetto Sagripanti, a mezzo di affidamento diretto. Il Rup, il responsabile del procedimento è l’ingegner Stefano Sisi, funzionario del settore servi tecnici del territorio.