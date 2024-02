Restyling del municipio. Impresa non si presenta. Lavori alla nuova ditta

L’avvio dei lavori per la riqualificazione e restauro del palazzo comunale insieme alla demolizione e ricostruzione dell’asilo nido, sono le due opere più importanti, anche dal punto di vista economico (sono finanziate con fondi per la ricostruzione la prima, e fondi Pnrr la seconda, per un totale di circa 6milioni di euro) con cui si sta confrontando l’amministrazione, seguendo percorsi burocratici a volte tortuosi. Se è vero che per l’asilo nido l’avvio dei lavori per l’allestimento del cantiere e dare il via alla demolizione, viene dato per imminente (era previsto il 1 febbraio), ci vorrà ancora un po’ di tempo (un mese, forse due) per vedere all’opera la ditta appaltatrice sull’immobile che si affaccia su Piazza Mazzini, destinato a tornare sede del municipio (da anni, è agibile solo il piano terra).

"Siamo in procinto di firmare il contratto con la nuova impresa – informa l’assessore ai lavori pubblici, Giacomo Beverati –. Stiamo definendo il contratto anche perché ci sono dei tempi che dobbiamo rispettare per cui stiamo velocizzando il più possibile la pratica per la firma (al massimo entro la prossima settimana) per dare il via ai lavori che supponiamo potrebbero iniziare tra un paio di mesi al massimo". Ad occuparsi dei lavori sarà la ditta seconda in graduatoria perché la prima, alla fine non si è presentata. "Il percorso di questo appalto è stato lungo e difficile – spiega Beverati - nel senso che, dapprima, si sono rese necessarie parecchie interlocuzioni con l’Anac che hanno preso del tempo. Esaurita questa fase, eravamo pronti a partire con l’impresa che, però, non si è presentata". Gli amministratori hanno atteso un tempo congruo "oltre il quale non abbiamo potuto fare altro che concludere che il contratto, peraltro mai stipulato, è comunque sciolto". Una ulteriore lungaggine che ha visto il Comune costretto ad attingere alla graduatoria "e stiamo concludendo tutta la procedura proprio in questi giorni".

m.c.