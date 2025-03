Restyling dell’Arena Europa, dal Comune il vincolo per 6 anni

Il progetto di restyling dell’impianto sportivo polivalente Arena Europa, che l’amministrazione comunale si è impegnata ad eseguire, comporta una spesa di 180mila euro, di cui 100mila ottenuti partecipando al bando regionale relativo alla concessione di contributi a determinate condizioni, per la riqualificazione di impianti ed attrezzature per lo sport, ed i restanti 80.000 euro saranno finanziati con risorse comunali. Da tener presente che il bando regionale prevedeva che "i beneficiari del contributo devono garantire, attraverso una deliberazione dell’organo competente, la destinazione degli impianti e delle attrezzature oggetto di contributo per le medesime finalità per cui sono stati ammessi a finanziamento, rispettivamente per un periodo di almeno 6 anni relativamente agli impianti e di almeno 5 anni per le attrezzature, decorrenti dalla data di erogazione del saldo del finanziamento concesso, pena la revoca totale del contributo".

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere in tal senso mediante deliberazione della Giunta Comunale in quanto già l’attuale destinazione dell’impianto, censito tra gli impianti sportivi nel portale Sport e Salute del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è compatibile con le finalità del contributo. Di conseguenza la giunta municipale ha deliberato di apporre vincolo di destinazione d’uso per anni 6, decorrenti dalla data di erogazione del saldo del finanziamento, dell’Area Polivalente denominata Arena Europa nella porzione già utilizzata ad attività sportiva, oggetto dei lavori.