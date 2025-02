Restyling grazie al Pnrr: taglio del nastro per la piazza

Taglio del nastro, in piazza della Libertà ad Ortezzano, inaugurata al termine dei lavori di riqualificazione realizzati con il progetto di rigenerazione urbana e risorse del Piano nazionale complementare (Pnc) al Pnrr. Molte le autorità presenti accolte dal sindaco Carla Piermarini, tra cui il commissario per la ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli, il presidente della provincia di Fermo Ortenzi, il direttore dell’ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche, Trovarelli ed il comandante della stazione dei carabinieri di Montegiorgio Canale.

L’area interessata dai lavori è ad ovest del centro storico ed è utilizzata da sempre come parcheggio pubblico e luogo destinato ad ospitare eventi vista la presenza di gradinate. L’intervento di riqualificazione ha apportato il miglioramento dell’accessibilità prediligendo l’utilizzo di materiali ecosostenibili e garantendo la coesistenza (in sicurezza) delle diverse modalità di uso dello spazio. Infine i lavori hanno messo in relazione e comunicazione tutti gli spazi pubblici confinanti attraverso la realizzazione di percorsi di collegamento con l’edificio scolastico, il parco e le aree ludiche, con la sottostante via Roma.

L’opera è stata realizzata con un investimento di 330mila euro e risponde pienamente all’obiettivo di rendere l’area sostenibile riducendo le superfici impermeabili a favore di quelle permeabili, valorizzando lo spazio dalla forte connotazione di funzione pubblica. Il taglio del nastro, è stato preceduto da un confronto istituzionale in sala consiliare che ha visto la partecipazione di una rappresentanza dei bambini della scuola primaria Carboni che hanno interagito con il Commissario Castelli, omaggiandolo di un cartellone con l’illustrazione di Piazza della Libertà come luogo del cuore. Con i bambini custodi del futuro, anche i piccoli membri del gruppo folklorico Ortensia, rigorosamente in costume, a rappresentare una delle identità tradizionali ortezzanesi.

Paola Pieragostini