Restyling mercato, domani partono i lavori

Prenderanno il via domani i lavori di riqualificazione del mercato coperto, che è uno dei progetti di mandato dell’attuale amministrazione. L’intervento verrà eseguito a stralci tenendo conto delle disponibilità finanziarie. Il primo impegno economico è di 250.000 euro: "La prima parte dell’opera affidata alla Celi costruzioni – spiega la progettista e direttrice dei lavori architetto Irene Sagripanti – intende valorizzare l’ingresso sud del mercato che diventerà uno spazio pubblico di socialità e incontro, attraverso la creazione di una piazza nell’area attualmente occupata dai parcheggi. Lo spazio sarà reso disponibile alla fruizione, grazie alla realizzazione di una nuova pavimentazione in porfido, che potrà ospitare tavolini e sedute per il ristoro. Le aiuole laterali avranno un ruolo estetico e di delimitazione dello spazio pedonale proteggendolo dal traffico delle vie confinanti". Sul lato nord una nuova pavimentazione in porfido servirà a rivestire l’ingresso tra i due marciapiedi esistenti. La facciata sud sarà ritinteggiata e verranno sostituiti gli infissi del bagno e di alcune attività commerciali che si affacciano sulla piazza. Il bagno sarà ristrutturato, reso accessibile anche ai disabili e collegato con l’interno dell’edificio. I due ingressi verranno valorizzati con alcuni accorgimenti illuminotecnici. Con le somme derivanti dall’appalto si rifaranno alcuni tratti di marciapiedi esistenti nelle strade limitrofe al mercato.

Riguardo alla seconda fase, per la quale sono già stati stanziati 300mila euro, in programma la creazione di una pensilina esterna, la sostituzione degli infissi al piano terra (sul fronte nord e sud) con porte scorrevoli automatiche, la sostituzione dell’attuale insegna in plastica “Mercato coperto agroalimentare” con una in ferro, la realizzazione di ulteriori insegne e pannelli in lamiera forata da collocare sul fronte sud. E’ inoltre in programma la tinteggiatura della galleria centrale del mercato ed il rifacimento della pavimentazione interna che consentirà l’eliminazione delle barriere architettoniche esistenti. Il progetto vuole esaltare le caratteristiche originarie dell’edificio dando importanza all’ingresso e alle superfici vetrate esistenti che hanno di per sé un potenziale estetico molto alto. Le vetrate del piano terra verranno sostituite con infissi in metallo di colore nero che si abbineranno a delle nuove insegne retroilluminate posizionate ai lati dell’ingresso ed in copertura. Le vecchie tende parasole saranno sostituite con una pensilina in metallo nero e vetro satinato che servirà come protezione dalla pioggia e dal sole.

Silvio Sebastiani