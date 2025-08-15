Restyling per l’ex campo Boario. Dopo l’estate partiranno i lavori

Saranno avviati subito dopo l’estate i lavori per la riqualificazione dell’ex campo Boario di Santa Vittoria in Matenano, area verde posta fra il centro storico e la scuola. A stralci l’Amministrazione guidata dal sindaco Fabrizio Vergari, sta lavorando alla sistemazione del contesto urbanistico della città dei farfensi, infatti, nei mesi scorsi sono state riconsegnare alla popolazione di Santa Vittoria la piazza Fra Bernardino, una affaccio panoramico posto nella parte alta del centro storico con nuovi arredi e soprattutto da una nuova illuminazione che valorizza il contesto urbano; oppure piazza della Repubblica all’ingresso del centro storico dove è stata rifatta la fontana e tutto il selciato. A questi interventi si aggiungerà presto anche il recupero dell’ex campo Boario, area vede sita a ridosso della scuola del paese che sarà riallestita alla funzione di parcheggio. "Già adesso l’ex campo Boario svolge la funzione di parcheggio – spiega Fabrizio Vergari – è utile per la scuola oppure in occasioni delle iniziative che si svolgono in centro. Quest’area però nel corso dei decenni è stata poco curata e abbiamo deciso di intervenire e sistemarla. Attraverso risorse interne di Bilancio, siamo riusciti ad investire 16.000 euro destinati appunto all’operazione. Tutti gli alberi esistenti saranno salvaguardati, saranno invece svolte operazione per la pavimentazione e l’allestimento di un sistema di illuminazione che al momento proprio non esisteva. I lavori inizieranno al termine dell’estate e saranno conclusi in tempi brevi".