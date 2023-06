Restyling piazza Mentana "Appalto dopo l’estate"

"I lavori di restyling di piazza Mentana verranno appaltati dopo l’estate". L’assessore ai lavori pubblici, Lauro Salvatelli dissolve i tanti dubbi circa la realizzazione dell’intervento: "Per piazza Mentana le aspettative vanno ridimensionate a causa dell’aumento dei costi delle materie prime". Aveva detto il sindaco Valerio Vesprini nel discorso di fine anno 2022. Da allora non se n’è parlato più e la gente si chiedeva che fine avesse fatto, dubitando che la sua esecuzione stesse a cuore dell’attuale maggioranza, che in effetti non ha fatto mancare le critiche. La passata amministrazione, invece, ci teneva molto al restyling di piazza Mentana, ritenendolo il completamento della riqualificazione dell’intero centro cittadino e perché avrebbe favorito il collegamento pedonale piazza Matteotti-Piazza Mentana-lungomare. L’Amministrazione finanziò con 369.649,86 i lavori il cui appalto fu vinto, proponendo il ribasso del 25,777%, da una ditta di Como. Sennonché in conseguenza del forte aumento del costo delle materie prime e del consistente ribasso effettuato se ne andò,“Insalutato hospite”. E pensare che la passata Amministrazione riteneva di poter presentare l’opera agli elettori in prossimità delle elezioni comunali. Lo stesso ex sindaco Nicola Loira teneva così tanto a quell’intervento che avrebbe voluto essere lui a tagliare il nastro inaugurale: “Con l’intervento che vedremo a piazza Mentana si chiude un percorso di riqualificazione che ha interessato negli ultimi anni le piazze Matteotti e Bambinopoli e i giardini di viale Cavallotti” dichiarò in occasione dello svolgimento della gara di appalto per i lavori. Ma l’iter si è bloccato e la nuova amministrazione, che ha ereditato la pratica, è chiamata a risolverla. L’assessore Lauro Salvatelli fa sapere che presto sarà proposto al consiglio comunale una variazione delle opere pubbliche per dare il via al progetto, da eseguirsi dopo l’estate. L’intervento, che ha avuto l’autorizzazione da parte della soprintendente regionale prevede: un nuovo sistema di illuminazione; il restauro del monumento ai Caduti; il rifacimento dei percorsi interni alla piazza con tratto centrale pavimentato di collegamento tra via XX Settembre ed il monumento; la realizzazione lungo l’intero perimetro di un marciapiede della larghezza di 150 centimetri; la demolizione delle opere in calcestruzzo; la rimozione delle essenze arboree in precarie condizioni e nuove piantumazioni in modo da non ostacolare la vista del monumento e favorire ampia visibilità dalla ferrovia al mare.

Silvio Sebastiani