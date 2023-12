Restyling piazza Mentana: "Lavori al via a ottobre"

Il progetto è pronto da un paio d’anni, il finanziamento pure (450.000 euro). Ma dell’avvio dei lavori di riqualificazione di piazza Mentana, per ridare alla città di Porto San Giorgio uno dei suoi spazi più belli e significativi, nulla di preciso è dato sapere. Messo da parte il progetto avuto in eredità dalla passata amministrazione comunale, l’attuale ha dato incarico ad un altro progettista di rivisitarlo tenendo conto delle seguenti indicazioni progettuali: centralità del monumento ai caduti, restituzione del ruolo dell’importanza dovuta alla fontana della conchiglia, armonizzazione del contesto in cui sono inseriti gli elementi fondanti, continuità tra la piazza ed il lungomare, garanzia di un’agevole fruibilità della piazza da parte dell’utenza: "il professionista da noi incaricato sta lavorando alacremente da 4-5 mesi in stretto raccordo con la soprintendenza regionale ai monumenti" spiega il primo cittadino Valerio Vesprin, secondo cui può rivitalizzare la piazza, per restituirle il ruolo nevralgico che le appartiene, soltanto una totale riqualificazione, tramite interventi finalizzati al recupero funzionale ed alla fruibilità dell’intera area che va dal sedime ferroviario ad ovest fino al lungomare ad est e ricomprende anche la viabilità circostante: "In quello spazio – prosegue il primo cittadino - tutto è ben stabilito fino nei minimi particolari e non è che vi si possa realizzare chissacché. Ha una sua storia di assoluto rilievo è una piazza monumentale con giardino all’italiana, tanto che abbiamo scelto un professionista competente anche da tale punto di vista, dato che la soprintendenza ci sta appresso in maniera puntuale e risoluta, tanto da dire la sua su ogni dettaglio, tipo il verde da insediare e il tipo di materiale da usare negli interventi di sistemazione. Una soprintendenza che pare non veda con favore la presenza di gazebo sulla piazza. Chissà se è la ricerca della soluzione di problemi del genere a ritardare i lavori. Qual è al momento lo stato dell’arte e quando è ipotizzabile si facciano i lavori: "Adesso – dice il sindaco – abbiamo fatto un primo step sul progetto in maggioranza. Ne faremo un altro con le associazioni, come Zerogradiniper tutti, che hanno espresso il desiderio di vedere il progetto e discuterne alcuni aspetti. Poi il prossimo anno espleteremo l’appalto dei lavori dare loro inizio ad ottobre".

Silvio Sebastiani