Restyling salone comunale, presto ci sarà l’inaugurazione

Sono terminati i lavori di ristrutturazione e adeguamento del salone comunale di Falerone sito in piazza della Concordia. L’opera, dopo l’inaugurazione nelle prossime settimane, permetterà di abbattere le barriere architettoniche di tre strutture. Il progetto era stato finanziato attraverso un bando del Gal Fermano per un valore di 100.000 euro, a cui l’amministrazione ha contribuito con ulteriori 60.000 euro per completare l’opera. "Sopra alla sala consiliare esisteva un locale di circa 200 metri quadrati – spiega Armando Altini, sindaco di Falerone – di proprietà comunale ma inutilizzato e piuttosto degradato. Con questo progetto siamo riusciti a recuperare un ampio locale che ospiterà in prima battuta un laboratorio archeologico che vogliamo istallare per le scuole, un locale attrezzato per imparare a conoscere la storia e come si lavora nelle aree di ricerca archeologica. Il locale all’occorrenza potrà ospitare anche corsi di formazione, incontri culturali e divulgativi".

Ma questo non è l’unico aspetto positivo, anzi forse l’intervento che maggiore funzionalità è di altra natura. "La possibilità di recuperare questo locale – conclude Altini – ci ha permesso di istallare all’interno dell’edificio un ascensore che avrà la funzione di abbattere le barriere architettoniche di bel tre strutture differenti. Infatti, dal piano stradale, sarà possibile accedere alla sala consiliare, alla casa di riposo che si trova nello stesso complesso architettonico e al Municipio, rendendo più accessibili i servizi alle persone con disabilità e con difficoltà di deambulazione. I lavori sono ultimati, in questi giorni stanno mettendo a punti i dettagli, ma i locali sono pronti". Questo locale potrebbe assolvere ad una funzione strategica polifunzionale, infatti, fino ad oggi la sala consiliare spesso è stata utilizzata anche per ospitare mostre, corsi di formazioni, incontri pubblici, concerti musicali e altro ancora. L’amministrazione sta attendendo solo l’occasione utile per procedere all’inaugurazione ufficiale che potrebbe arrivare entro Natale.

Alessio Carassai