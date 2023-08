Restyling Viale dei Pini Stanziati 350mila euro

Viale dei Pini, la Giunta municipale approva il progetto di 350 mila euro: "Sarà un lavoro certosino per preservare il patrimonio arboreo" sottolinea l’assessore ai lavori pubblici, Lauro Salvatelli. E’ più di un anno che si parla dell’estrema necessità di intervenire nella sistemazione di quella che è la più malmessa e la più pericolosa delle strade cittadine. La sua percorrenza è rischiosa per la pubblica incolumità anche se effettuata solo a piedi. Non manca chi ha chiesto i danni al Comune per incidenti di varia natura attribuiti allo stato disastrato di quella strada. Vi sono delle buche e dei rigonfiamenti fino a 30 cm, sia nella carreggiata che nei marciapiedi. Il fenomeno è dovuto all’apparato radicale delle piante di alto fusto, in assoluta prevalenza pini, che sono ai lati della via. L’assessore ai lavori pubblici in un primo momento sembrava orientato all’abbattimento di circa 50 piante, il cui stato di salute non era considerato dei migliori e si poteva correre il rischio che, con un loro improvviso collasso, potessero causare danni a persone o cose. Poi, anche in seguito ad una durissima presa di posizione del Comitato per la salvaguardia del verde di Porto San Giorgio, ha aggiustato il tiro decidendo di verificare lo stato di salute delle piante per poi stabilire l’eventuale abbattimento, ma solo di quelle in condizioni disperate, tali da temerne la caduta pressoché certa. In ogni modo, secondo l’assessore, ad evitare tagli, tutte verranno curate in maniera scrupolosa. Per fare ciò, si è avvertita la necessità di maggiori impegni finanziari rispetto ai 240.000 euro già previsti.

Su proposta dell’assessore sono stati aumentati a 350.000: "Si tratta di un intervento atteso da mesi, se non da anni, non più procrastinabile, viste soprattutto le condizioni critiche in cui versa quella strada – dice l’assessore – . Ciò è emerso non solo dai sopralluoghi eseguiti dai tecnici comunali ma anche dalle numerose segnalazioni da parte dei cittadini. Secondo le previsioni i lavori inizieranno dalla parte nord con l’istituzione di un senso unico di marcia al fine di non andare a complicare il flusso dei veicoli nei primi giorni del nuovo anno scolastico, dato che su quella via insistono le scuole materne, primarie e medie, per cui molti genitori vi accompagnano i propri figli all’entrata per poi riprenderli all’uscita dalla scuola. Durante i lavori saranno impegnati gli agronomi per il controllo dell’impianto radicale di ogni pianta". La chiosa di Salvatelli: "Verrà effettuato un lavoro certosino finalizzato a preservare tutto il patrimonio arboreo del viale dei Pini".

Silvio Sebastiani