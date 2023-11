Restyling Villa Vitali. Due milioni di euro per lo storico parco: i lavori a gonfie vele

Un parco storico di Fermo che verrà restituito alla città nella sua bellezza, un luogo di respiro e di natura. Proseguono i lavori di rigenerazione e recupero del parco di Villa Vitali, amato da intere generazioni, che vedrà un’integrazione di architettura e natura. Un luogo che sarà arricchito di nuove funzioni, in grado di perseguire diversi obiettivi, da quello storico e culturale a quello botanico, grazie al progetto di riqualificazione al quale è stato riconosciuto il finanziamento di 2 milioni di euro del Pnrr, a seguito della partecipazione dell’amministrazione comunale ai relativi bandi del Ministero della cultura. Il parco di Villa Vitali è l’unico esempio di giardino dell’800 presente in città, aperto al pubblico, che costituisce una risorsa importante dal punto di vista sociale ed ambientale, con un complesso che è divenuto proprietà del Comune nel 1977.

Il cantiere dei lavori, con uomini e mezzi della ditta D’Alessandro Costruzioni e coordinati dall’ufficio tecnico comunale, proseguono proprio per andare in questa direzione, ovvero ridare alla Città di Fermo un giardino storico di pregiata bellezza, che verrà restaurato nei suoi elementi originari. Sarà recuperata la serra calda, in passato utilizzata come ricovero per le piante esotiche nella stagione invernale, che avrà fra le sue destinazioni principali quella di essere punto di prima accoglienza, informazione al pubblico e che consentirà, mediante sistemi didattici analogici e digitali, l’approfondimento scientifico-culturale del parco a 360 gradi, ovvero la parte di natura botanica, ma anche quella storica, artistica e archeologica. E poi, i lavori sull’ex serra fredda, ovvero il consolidamento della serie di colonne che sostengono gli archi a sesto acuto su lato ovest del Parco, i cui interventi inizieranno subito dopo. Sono in corso di esecuzione la palificata di consolidamento del muro di via Ponchielli, la realizzazione dell’impianto d’irrigazione ed il ripristino delle colonnine lungo via Vecchi.

La progettazione di recupero di Villa Vitali fa parte del novero dei sei giardini storici delle Marche, di cui due pubblici e quattro privati che lo scorso anno hanno partecipato e sono stati ammessi a finanziamento del bando Pnrr, un esempio virtuoso di integrazione del valore storico, naturalistico e culturale del parco, il cui progetto di recupero, nonostante i mutamenti nel tempo del luogo, è stato ritenuto idoneo.