Rete viaria, il sindaco critica la Regione

Guardando il Piano Regionale Infrastrutture e gli investimenti che riguardano il territorio elpidiense, al sindaco Alessio Pignotti è saltato subito all’occhio quello che c’è e quello che invece non c’è, sul versante del Tenna. Bene il mantenimento della ciclabile "per la quale siamo nella fase della fattibilità e ci auguriamo che la progettazione prosegua vista la modesta onerosità dell’opera" esordisce il sindaco prima di rilevare che la grande viabilità funzionale all’ospedale di Campiglione non comprende il territorio di Sant’Elpidio a Mare. "Con rammarico noto che non è stato previsto alcun collegamento nell’asset viario, tagliando fuori la nostra città" fa notare Pignotti. "Non prevedere un ponte tra il versante fermano del Tenna e la frazione Luce e, viceversa, prevederne uno tra il casello dell’A14 di Porto Sant’Elpidio e il versante fermano del Tenna (tra San Tommaso e San Marco alle paludi, ndr), significa lasciare fuori Sant’Elpidio a Mare dallo sviluppo della rete viaria". Un timore che Pignotti ha manifestato anche nelle assemblee pubbliche svoltesi sul territorio, appoggiato da imprenditori che chiedevano venisse scongiurato il rischio, reale, che la città possa essere esclusa dalla grande viabilità.

"Non vogliamo criticare a prescindere – afferma Pignotti – ma speriamo che la Regione e i consiglieri regionali del fermano facciano di tutto per rispettare i nostri progetti, perché questa è un’occasione che non possiamo perdere. Siamo disponibili a discutere questa e altre questioni sulle infrastrutture nel nostro territorio". Il riferimento è alla bretella sul Chienti, di collegamento tra Civitanova e Bivio Cascinare sul cui tracciato è in corso un confronto pressante tra Comune e Regione per modificarlo perché troppo invasivo per la frazione. Proposte alternative sono state consegnate alla Regione, con alcuni punti fermi: il rispetto del tracciato da Prg della Mezzina, la realizzazione di una rotonda che sia l’inizio del collegamento verso Casette d’Ete, lo spostamento dell’asse del ponte della bretella più lontano possibile dalle aree abitate. Sull’ipotesi progettuale della ciclovia Civitanova – Serravalle, "speriamo che venga rispettato anche il ‘percorso delle Abbazie’ (tocca la Basilica di Santa Croce) e che la progettazione prosegua anche alla luce del protocollo d’intesa firmato nel 2022 tra 8 Comuni confinanti, con l’allora vicepresidente della Regione, Guido Castelli".

Marisa Colibazzi