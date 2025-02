Retine di plastica killer del mare

Volontari in prima linea contro l’inquinamento da plastica sulle spiaggia di Porto San Giorgio Il noto gruppo di volontari denominato "Nel nostro picolo" che sotto la guida di Sonia Trocchiansi è fortemente impegnato nella raccolta di rifiuti nelle vie e nelle piazze, oltreché nei vari ambienti cittadini di Porto San Gorgio ha lanciato recentemente un allarme per aver trovato abbandonato nell’arenile un enorme quantitativo di retine di plastica utilizzate per la coltivazione dei mitili: " Queste retine, abbandonate o disperse in mare – dicono i volontari – vengono rigettate dalle onde sulle spiagge e costituiscono una seria minaccia per l’ecosistema marino e per la salute umana. La plastica, infatti, si frammenta e finisce per essere ingerita dai pesci, entrando così nella catena alimentare e arrivando fino ai nostri piatti. I volontari quindi si rivolgono a chi di dovere ad intervenire e suggeriscono anche una soluzione facilmente attuabile: "Sostituire le retine di plastica con materiali biodegradabili di origine vegetale. Questo semplice cambiamento potrebbe fare la differenza per la salute del mare e dell’ambiente". Una ’rivoluzione’ simile del resto è già accaduta nella vicina San Benedetto, con la locale marineria che ha scelto di adottare esclusivamente cassette di pesce di plastica riciclabile e durevole rispetto a quelle fatte in polistirolo, materiale dannoso per l’ambiente.