Revisore dei conti e lotta agli incendi. Il Consiglio approva all’unanimità

Variazioni di Bilancio 2024 e ratifica del consolidato del 2023, il Consiglio comunale di Montegiorgio si accende, lo scontro è di natura tecnica ma i punti all’ordine del giorno passano tutti a maggioranza. Nel punto uno era stato trattato una variazione per l’acquisizione di un finanziamento derivato da un bando per la realizzazione di una rotatoria a servizio del futuro polo scolastico, su cui era stata individuata una incongruità di date che poi è stata spiegata e motivata dal sindaco Michele Ortenzi. Nel secondo punto alcune piccole variazioni accorse in corso d’opera per interventi di manutenzione dell’ordine di poche migliaia di euro, all’acquisizione di risorse per progetti riqualificazione urbana per le somme destiate alla copertura delle nuove assunzioni di personale, nello specifico ingresso nella pianta organica di un nuovi vigile urbano.

"Le variazioni di bilancio sono uno strumento importante, che possono essere utilizzati in via d’urgenza con opportuna motivazione – spiega il consigliere di minoranza Fabrizio Cesetti – quest’Amministrazione invece abusa di questa opportunità, negli ultimi mesi sono state già presentate 5 variazioni di bilancio questa è una cattiva abitudine. Questo denota una scarsa capacità di programmazione". Sulla questione è intervenuto il sindaco. "Il consigliere Cesetti conosce benissimo la macchina amministrativa – spiega Michele Ortenzi – l’Amministrazione può partecipare ad un bando, ma non c’è la certezza di essere ammessi a finanziamento, in caso positivo prime le liquidità devono essere inserite nel Bilancio da qui partire per le varie procedure di appalto". Il consuntivo di Bilancio 2023 ha invece ha evidenziato la posizione del Comune di Montegiorgio ad alcune società partecipate in particolare Alipicene, Steat, Tennacola e su alcune proprietà immobiliari su cui maggioranza e minoranza hanno esposto posizioni politiche contrapposte. Sono invece stati approvati all’unanimità la nomina del nuovo revisore dei conti per il triennio 2024-2027 nella figura della dottoressa Francesca Zeppilli a cui tutto il Consiglio ha augurato un buon lavoro. All’unanimità è stato votato anche l’aggiornamento del catasto comunale degli incendi boschivi, che ha evidenziato alcune aree particolarmente sensibili che andranno attenzionate.

Alessio Carassai