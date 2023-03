"Riannodiamo il filo rosso dell’identità"

Una giornata di festa che segna una ripartenza. Si è impegnato perché le primarie del Pd anche il gruppo di Articolo 1, per un nuovo inizio che possa, come spiega il coordinatore regionale Massimo Montesi, "riannodare il filo rosso della rappresentanza e dell’identità. Una bella giornata, per la sinistra in questo paese e anche nelle Marche: con una grande partecipazione al voto, sono state elette Elly Schlein segretaria nazionale del nuovo Pd e Chantal Bomprezzi segretaria regionale del Partito Democratico. La nostra è una piccola comunità, ma crediamo di aver dato un contributo importante, in termini di voti e di coerenza politica".