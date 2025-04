Riaperta al traffico la strada Corta . Leoni: "E’ fondamentale"

Una giornata importante e attesa quella di ieri che ha visto la riapertura al traffico della strada Corta che collega principalmente Torre San Patrizio alla Mezzina, proprio nei pressi di quello che sarà il nuovo ospedale a Campiglione. Ad anticipare la riapertura con un post era stato il sindaco di Torre San patrizio Luca Leoni sulla pagina ufficiale del comune torrese specificando come ci siano state "diverse criticità che la Provincia ha dovuto affrontare e per questo i tempi dei lavori sono stati molto lunghi. La scorsa settimana ho incontrato sia il Presidente Michele Ortenzi sia il consigliere con delega Paolo Calcinaro ed entro il 2025 verrà finanziata la progettazione del secondo stralcio". Proprio la strada, ha sottolineato il primo cittadino "è fondamentale sia per Torre ma soprattutto per la viabilità d’accesso al nuovo ospedale, è provinciale e ricade tutta nel territorio del Comune di Fermo, visto che il confine tra Torre San Patrizio e Fermo cade proprio sulla provinciale. Pertanto indispensabile è l’intervento della Regione Marche: ho segnalato da tempo la questione al consigliere Andrea Putzu che si sta adoperando" ha concluso.